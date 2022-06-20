اليوم السابع
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تاون جاس: أعمال طارئة بخطوط الغاز بطريق السخنة القديم تبدأ غدا فى العاشرة صباحا

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:15 م
تاون جاس: أعمال طارئة بخطوط الغاز بطريق السخنة القديم تبدأ غدا فى العاشرة صباحا تاون جاس
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عن أعمال طارئة بخطوط الغاز بطريق السخنة القديم، على أن يتم البدء فى التنفيذ غدا الثلاثاء وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا .
 
وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي بالأماكن المحيطة بالمحطة، حيث تؤكد أن تلك الأعمال لا تمثل أي خطورة على المواطنين وتتم الأعمال طبقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء، ولن يتم قطع الغاز عن العملاء، وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.
 
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