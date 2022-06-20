اليوم السابع
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بدء توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالوادى الجديد وسط إجراءات مشددة

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:58 ص
بدء توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالوادى الجديد وسط إجراءات مشددة الثانوية العامة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة لبدء امتحانات الثانوية العامة بلجان محافظة الوادي الجديد حيث يؤدي 1789 طالبا وطالبة إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة مقسمين إلى 705 طلاب بالشعبة الأدبية، و988 بالشعبة علمى علوم، و96 طالبا بالشعبة علمي رياضة.
 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن تجهيز لجان الإمتحانات وتزويدها بمبردات مياه ومراوح بجانب أعمال التعقييم والتطهير لضمان سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ الملائم للطالب أثناء سير الامتحانات، وكذلك استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد للمتابعة اللحظية، وحل أي مشكلات أو طوارئ خلال فترة الامتحانات.
 
وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه تم تجهيز 15 استراحة موزعة بجميع الإدارات التعليمية الخمس للمشاركين في أعمال إمتحانات الشهادة الثانوية تتضمن 6 بإدارة الخارجه التعليمية، 4 بإدارة الداخلة، 2 بإدارة بلاط، 2 بإدارة الفرافرة، استراحة واحدة بإدارة باريس، ومراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، وتشكيل لجان داخل كل إستراحة للمتابعة اليومية لاعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة.
 
توافد-الطلاب-بالوادى-الجديد
توافد-الطلاب-بالوادى-الجديد

 

جانب-من-توافد-طلاب-الوادي-الجديد
جانب-من-توافد-طلاب-الوادي-الجديد

 

طلاب-الوادي-الجديد
طلاب-الوادي-الجديد

 

الثانوية-العامة-بالوادى-الجديد
الثانوية-العامة-بالوادى-الجديد

 

انطلاق-ماراثون-الثانوية-العامة-بالوادى-لجديد
انطلاق-ماراثون-الثانوية-العامة-بالوادى-لجديد

 


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