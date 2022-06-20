بدء التصفيات التمهيدية بمسابقة "إبداع قادرون" للأفراد ذوى الهمم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، فعاليات التصفيات التمهيدية بمسابقة "إبداع قادرون" للأفراد ذوي القدرات والهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تعتبر مسابقة "إبداع قادرون" أقوى مسابقة فنية وثقافية لذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية، حيث تم إجراء التصفيات في مجال " الفنون الشعبية والعزف والانشاد الديني والغناء الفردي " بنادي التجديف والرياضات المائيه بالأقصر، وذلك بإشراف الدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة ومنسقي مكتب ذوي الهمم بالأقصر.

وكان قد أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء تنفيذ التصفيات التمهيدية لمسابقة "إبداع قادرون" وذلك للأفراد من ذوي القدرات والهمم، وذلك فى مجالات الفنون الشعبية والعزف الفرد والإنشاد الديني والغناء الفردى، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأكد صلاح رشوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تعلن مديرية الشباب والرياضة (مكتب قادرون باختلاف) بمحافظة الأقصر، عن بدء تنفيذ التصفيات التمهيدية لمجالات التسابق بمسابقة "إبداع قادرون" للأفراد ذوي القدرات والهمم، وذلك على النحو التالى:- (مجال الفنون الشعبية يوم الاحد 2022/6/12م - مجال العزف الفردي يوم الأثنين 2022/6/13 م - مجال الإنشاد الديني يوم الأربعاء 2022/6/15م - مجال الغناء الفردي يوم الخميس 2022/6/16م.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن مكان تنفيذ المسابقات سيكون فى نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر كورنيش النيل أمام بنك القاهرة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءاً على جميع المشاركين فى المسابقة الحضور فى الموعد المحدد، موضحاً أن مســـابقة "إبداع قادرون" تعد أقوى مسابقة فنية وثقافية لذوي القــدرات والهمم على مستوى الجمهـــورية.



مسابقة إبداع قادرون للأفراد ذوي القدرات والهمم بالأقصر (1)



مسابقة إبداع قادرون للأفراد ذوي القدرات والهمم بالأقصر (2)



مسابقة إبداع قادرون للأفراد ذوي القدرات والهمم بالأقصر (3)



مسابقة إبداع قادرون للأفراد ذوي القدرات والهمم بالأقصر (4)