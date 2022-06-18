اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 364 شابا وتحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة بالسويس

السبت، 18 يونيو 2022 12:29 م
القوى العاملة: تعيين 364 شابا وتحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة بالسويس وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 364 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 16 " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 995  باحثا عن عمل، منهم 35 " قادرون باختلاف ". 
 
وأشار الوزير أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 155 منشأة ، وتم تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 4 حملات  تفتيش شامل ، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 5 محاضر لمنشأة مخالفة ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت ، وعقد لجنة خماسية .
 
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو  الماضي -  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 64 شكوى فردية، تم تسوية 18  شكوى منها ودياً ، وتحويل 6 منها للمحكمة العمالية، و 40  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
 
وأضاف مدير المديرية ان المديرية قامت باستخراج 206 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، واستلام ترخيص عمل لأجنبي ، وتجديد ترخيص لآخر .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالسويس

التفتيش العمالى

رخصة مزاولة المهن



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