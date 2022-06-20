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امتحانات الثانوية العامة 2022.. انطلاق أول أيام الاختبارات والانتهاء 21 يوليو

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2022.. انطلاق أول أيام الاختبارات والانتهاء 21 يوليو جدول امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، والتى تبدأ اليوم الاثنين 20 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم الإثنين، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
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