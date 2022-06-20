اليوم.. 4061 طالبا يشاركون فى مارثون الثانوية العامة فى السويس

السويس - فريق المحافظات

قال الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، من أمام لجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية، أنه يتم متابعة آخر استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة فى 15 لجنة امتحانية بمشاركة 4,061 طالبا، مضيفا أن هناك تعليمات من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتسهيل أعمال الامتحانات والتيسير على المراقبين فى أداء أعمالهم.

أضاف أن أجهزة المحافظة التنفيذية سوف تقوم بتأمين محيط اللجان طوال فترة الامتحانات وإقامة بوابات لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان وخروجهم.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان الامتحانات لبحث طلباتهم وتوفيرها حتى يتم توفير مناخ جيد أثناء الامتحانات.

وطمأن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بتوفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات. وقال إن مديرية التربية والتعليم تأمل أن يخرج من بين طلاب السويس أوائل على مستوى الجمهورية، مثلما حدث العام الماضى، بتفوق الطالب أحمد جمال وحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قام بتفعيل بروتوكول التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم، وعقد اجتماع برئاسته طالب فيه ضرورة تكاتف الجميع للخروج بامتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان وعدم حدوث أى مشاكل تعوق الامتحانات. وقال إن اللجان الامتحانية سوف تستقبل الطلاب فى الثامنة والنصف صباحًا مطالبًا بعدم الخروج عن تعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بدخول أجهزة التليفون المحمول فى جميع اللجان.