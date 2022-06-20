جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الأسبوعية، اليوم الاثنين، برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد المجلس أهمية لقاء الرئيس السيسي مع الملك حمد بن عيسى، لافتا إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.