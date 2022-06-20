"المهيرى" رئيسا لنقابة الخدمات الإدارية للمرة الثانية.. و"عرابي" النائب الأول

كتبت آية دعبس

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية المنتخب أول اجتماع له برئاسة هشام المهيري الذى انتخب رئيسا للنقابة العامة للدورة النقابية الثانية على التوالي وممثلا لها في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وقرر المجلس اختيار حمدي عرابي لشغل منصب النائب الأول لرئيس النقابة العامة، وصبري أبو الدهب نائبا للرئيس، وهشام عبد اللطيف أمينا عاما، وحسام حنفي، أمينا للصندوق، ومحمد عبد اللطيف أمينا عاما مساعدا، وخالد رأفت أمين صندوق مساعد، وعضوية كلا من: العارف محمد عبد الرحيم محمود، مني علي زين العابدين، مختار محمد أبو الفتوح محمد، على أحمد محمد، ثروت مرسي أحمد موسي، السيد محمد أمين عسيلي، أحمد عزمي عيداروس، محمد صلاح محمد رزق، عبد الرحمن عمر محمود عبد الهادي، نجاح إبراهيم محروس، حسين محمد محمود حشاد، فتحي عبد الرؤوف يوسف أحمد، أشرف عبد المنعم محمود، على مصطفى محمد كشك.