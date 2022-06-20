اللجنة العربية لحقوق الإنسان: موريتانيا تحرص على تطوير الملف الحقوقى

بيشوى رمزى

قال رئيس لجنة حقوق الانسان بجامعة الدول العربية، المستشار جابر المرى، إن جمهورية موريتانيا تبدي حرصا كبيرا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان من النواحي المعيارية والمؤسسية وفي جوانب السياسات.

وأعرب، في كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق اليوم الاثنين، عن ثقته بأن التوصيات والملاحظات الختامية التي ستصدرها اللجنة بعد مناقشة هذا التقرير ستكون موضوعات وأهداف لخطة وطنية واقعية لحقوق الإنسان تحاول أن تعكس معطيات ومؤشرات حقوق الانسان باتجاه تحقيق المبادئ والأهداف التي يتطلع لتحقيقها الميثاق العربي لحقوق الانسان كوثيقة مرجعية.

واستطرد أن اللجنة تقوم بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بعقد ورشة تدريبية الأسبوع القادم، تستهدف مسؤولي إعداد وكتابة التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات بالدول العربية، وستتوسع اللجنة في عقد مثل هذه الأنشطة وتتوسع بعقد الشراكات لتقديم الدعم الفني بمختلف صوره للدول متى طلب منها.