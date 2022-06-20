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القبض على 4 طلاب جدد لاتهامهم بتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:51 م
القبض على 4 طلاب جدد لاتهامهم بتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استكملت الأجهزة الأمنية جهودها، فى مجال كشف تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم ضبط عدد 4 طلاب بمحافظات "القاهرة – السويس – الشرقية – سوهاج"، تبين ضلوعهم في بث أسئلة امتحان إحدى المواد عبر شبكة الإنترنت، عقب بدء موعد الامتحان، باستخدام هواتفهم المحمولة. تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
 
وكان بدأ قرابة 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة، أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل 2089 لجنة، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم 20 يونيو، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا الثلاثاء 21 يونيو، اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 

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