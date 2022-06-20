اليوم السابع
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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في المنوفية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:55 م
القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في المنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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تمكنت مديرية أمن المنوفية من تنفيذ ضربة استباقية لضبط تجار المواد المخدرة، بجهود ضباط مباحث قسم شبين الكوم، برئاسة الرائد أحمد عرفة.
 
وتم ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وهم " أ أ س" 21 عاطل بمركز قويسنا، بحوزته سلاح ناري بندقية آلية 36 طلقة 2 خزنة فارغ  2 هاتف محمول، مبلغ مالي 1225، و" ف م ا " 27 سنة عاطل، مركز قويسنا بحوزته 100 جرام هيروين وهاتف محمول ميزان حساس.
كما تم القبض "م ع س"  23 عاطل قويسنا سلاح ناري بندقية خرطوش ٥ طلقات هاتف محمول، و"ع ج ه"  26 سنة، عاطل بقويسنا سلاح ناري خرطوش وطلقة". 
 
كما تم القبض على " م ج ب"  22سنة، عاطل قويسنا سلاح أبيض سنجة هاتف محمول، 102جرام هيروين، 250 جرام، حشيش، 3سلاح أبيض سنجة . 
 

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