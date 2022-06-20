القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

تمكنت مديرية أمن المنوفية من تنفيذ ضربة استباقية لضبط تجار المواد المخدرة، بجهود ضباط مباحث قسم شبين الكوم، برئاسة الرائد أحمد عرفة.

وتم ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وهم " أ أ س" 21 عاطل بمركز قويسنا، بحوزته سلاح ناري بندقية آلية 36 طلقة 2 خزنة فارغ 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 1225، و" ف م ا " 27 سنة عاطل، مركز قويسنا بحوزته 100 جرام هيروين وهاتف محمول ميزان حساس.

كما تم القبض "م ع س" 23 عاطل قويسنا سلاح ناري بندقية خرطوش ٥ طلقات هاتف محمول، و"ع ج ه" 26 سنة، عاطل بقويسنا سلاح ناري خرطوش وطلقة".

كما تم القبض على " م ج ب" 22سنة، عاطل قويسنا سلاح أبيض سنجة هاتف محمول، 102جرام هيروين، 250 جرام، حشيش، 3سلاح أبيض سنجة .