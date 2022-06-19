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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بمخزن للأقمشة فى المنوفية

الأحد، 19 يونيو 2022 10:30 م
الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بمخزن للأقمشة فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للاقمشة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للاقمشة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

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