القبض على لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة)، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنهما من متحصلات واقعتى سرقة بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب" الخطف" ، وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشادهما تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.