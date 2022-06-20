العراق يعلن مقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى يسمى "والى الأنبار"

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أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم /الأحد/ بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي يسمى بـ"والى الأنبار".

وقال المصدر - وفقًا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من خلال بمعلومات استخبارية دقيقة من القضاء على والي الأنبار الملقب باسم بأبو منصور الحياتي واثنين من مساعديه".. موضحا أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف في العمليات العراقية المشتركة.

يذكرأن، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.

وأشاد الكاظمي في مستهل الجلسة بجهود القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم؛ وأضاف أن الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين العراقيين.