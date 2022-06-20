العراق: تدمير 6 أوكار لعناصر تنظيم "داعش" في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، تدمير 6 أوكار لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "اللواء الأول وقسم استخبارات الفرقة نفذا بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقي عملية واسعة في وادي المحاسن غربي قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، وأسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات داعش وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة".
العراق: تدمير 6 أوكار لعناصر تنظيم "داعش" في صلاح الدينالإثنين، 20 يونيو 2022 08:00 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، تدمير 6 أوكار لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
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