اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الشورى السعودى" يوافق على مشروع مذكرة تفاهم مع مصر بمجال الاتصالات

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:29 م
"الشورى السعودى" يوافق على مشروع مذكرة تفاهم مع مصر بمجال الاتصالات وزارة الاتصالات
أ ش أ

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وافق مجلس الشورى السعودى، اليوم الاثنين، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فى مصر بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات الموقّع فى مدينة جنيف بتاريخ 3 مارس الماضى بالصيغة المرافقة، وذلك عقب تقديم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس تقريرها بشأن المذكرة.

 

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التى عقدها - عبر الاتصال المرئى - اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.


وزارة الاتصالات

الاتصالات

مجلس الشوري السعودي



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