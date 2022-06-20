وأشار رئيس الشورى البحرينى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، إلى عمق العلاقات والروابط الأخوية المتينة، وأواصر المحبة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وأكد أهمية مواصلة الجهود والمساعي لتعزيز وحماية الأمن القومي العربي، ومساندة المبادرات التي تسهم في مواجهة الإرهاب، والعمل على ترسيخ الاستقرار والأمن لشعوب ودول المنطقة.. منوها بالحرص والاهتمام الذي يوليه العاهل البحريني والرئيس السيسي والعاهل الأردني في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا العربية، والنظر في التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.