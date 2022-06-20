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السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طبيبة أسنان في عابدين

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:19 م
السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طبيبة أسنان في عابدين المستشار عبد الحميد همام- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة هتك عرض طبيبة في عابدين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من طبيبة أسنان، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء الجسدى من أحد الأشخاص أثناء سيرها فى الشارع فى منطقة وسط البلد، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم عامل 20 سنة كان يسير خلف المجنى عليها واعتدى عليها جسديا وفر هاربا لكن المجنى عليها طاردته وتم القبض عليه من الأهالى، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك عرض، وأحالته لمحكمة الجنايات التى قضت بسجنه 3 سنوات.
 

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هتك العرض

عقوبة هتك العرض

عابدين



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