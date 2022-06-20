السجن من 7 إلى 15 سنة لصاحب مكتب وعامل لحيازتهما كمية من الحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب مرسي، والمستشار الدكتور ياسر ابراهيم هندي، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب بالسجن 15 عاما للمتهم "و.ح.م " صاحب مكتب تشطيبات و السجن 7 سنوات للمتهم " ح.س.م" عامل زراعي لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

بدأت أحداث القضية رقم 30254 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من " و.ح.م" 32 سنة صاحب مكتب تشطيبات و " ح.س.م" 37 سنة عامل زراعي بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما وبحوزتهما عدد 64 طربة حشيش ومبالغ مالية وهاتفين محمولين فتم القبض عليهم والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .