الزراعة ترصد أبرز 50 إنجازا زراعيا فى عهد الرئيس السيسى.. اعرف التفاصيل

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا، رصد خلاله أبرز 50 إنجازا زراعيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان: "8 سنوات.. تنمية زراعية شاملة في ربوع مصر".
ووفقا للإنفوجراف جاءت الإنجازات كالتالي:
1- 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 42 مليار جنيه.
2- 3 ملايين فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة.
3- مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي.
4- مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه.
5- 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
6- مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
7- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.
8- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج.
9- 26 صنف وهجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ10 محاصيل مختلفة.
10- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
11- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.
12- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
13- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة .
14- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
15- برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.
16- 40 معملا تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.
17- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.
18- 5.6 مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.
19- اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.
20- المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية.
21- المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل .
22- البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة مليار جنيه.
23- 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية ل رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
24- استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان.
25- 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.
26- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور .
27- تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بمساحة اجمالية 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
28- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
29- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
30- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية .
31- إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها.
32- 1200 قافلة بيطرية مجانية تم تنفيذها في 750 قرية على مستوى الجمهورية.
33- مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)
34- اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها .
35- طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
36- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
37- الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر.
38- 6-7 مليار جنيه سنويا اجمالي تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى 500 مليون جنية سنوياً.
39- 330 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
40- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة.
41- 7.2 مليار جنيه تم تحصيلها ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
42- نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانيةوالسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
43- اقرار عدد من القوانين المنظمة للاداء: قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضويةوقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
44- تنمية العلاقات مع أفريقيا وانشاء 9 مزارع نموذجية مشتركة وجاري انشاء 4 مزارع جديدة
45- مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد وسلامة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي.
46- 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة مستهدف انشائها في 20 محافظة بعدد 52 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة 2 مليارجنيه.
47- 967 مشروع نفع عام تم تخصيصهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
48- إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
49- المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.٤ مليون طن في 214 لتصل إلى ٥.٥ مليون طن حالياً.
50- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
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الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح
8سنوات تنمية زراعية شاملة في ربوع مصر
أبرز 50 انجاز زراعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
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