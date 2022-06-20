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الدفاع الروسية: وحدات أوكرانية تكبدت خسائر فادحة واستسلام أفرادها

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:37 م
الدفاع الروسية: وحدات أوكرانية تكبدت خسائر فادحة واستسلام أفرادها الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن وحدات أوكرانية تتكبد خسائر فادحة ويستسلم أفرادها، وتشهد مظاهر عصيان وتهرب من الخدمة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه منذ 19 مايو، خلال شهر من القتال، فقد اللواء الآلي 14 التابع للقوات الأوكرانية وحده أكثر من 2100 فرد بين قتيل وجريح، موضحة أنه بسبب المعنويات المتدنية رفض 800 عسكري، تم رصدهم للتعويض عن خسائر هذه الوحدة، الذهاب إلى منطقة القتال، متهمين الضباط بعدم الكفاءة وتلقى الرشوة والمحسوبية في دفع المخصصات المالية.

ولفت وزارة الدفاع الروسية إلى أن لواء الهجوم الجبلي العاشر، أعفي فيه حوالي 100 جندي من وحدة الاستطلاع من المهام القتالية، بسبب عصيان جماعي لأوامر القيادة، وتم نقلهم إلى مدينة كريمنشوك للتحقيق، موضحة أن جزءا كبيرا من قادة اللواء الآلي 30 للقوات الأوكرانية نأوا بأنفسهم عن قيادة وحداتهم ويتهربون من تنفيذ المهام القتالية، وذلك باستخدام شتى أساليب للتمارض، حتى أنه "لم يبق هناك ضابط واحد في معظم وحدات اللواء.

 


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