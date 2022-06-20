اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 03:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب اليوم

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:15 ص
التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب اليوم مدارس الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة لاستقبال الطلاب اليوم الاثنين لأداء امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية فى أول يوم بالاختبارات، موضحة أنه تم تعليق كشوف المناداة وتنظيف الفصول وأيضا تشغيل المراوح وتعريف الملاحظين بأماكن عملهم واللجان التى يراقبون فيها ووصول مستلزمات اللجان من أوراق وأجهزة العصا الإلكترونية والتى سيتم استخدامها فى تفتيش الطلاب.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
IMG-20220619-WA0044
 

 

IMG-20220619-WA0045
 

 

IMG-20220619-WA0039
 

 

 

امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

لو عايز full mark فى الإحصاء لغات.. مراجعة ليلة الامتحانات للثانوية العامة بأسهل وأقوى ملخص فى دقائق معدودة.. أهم القوانين وطرق التطبيق والحلول النموذجية.. وشكل الأسئلة وورقة الاختبارات المتوقعة.. فيديو

الأحد، 19 يونيو 2022 03:00 م

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان المواد غير المضافة للمجموع غدا

الأحد، 19 يونيو 2022 02:04 م

محافظ القليوبية: إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ورفع حالة الطوارئ

الأحد، 19 يونيو 2022 01:39 م

ماراثون الثانوية العامة.. محظورات تحرمك من دخول الامتحان (فيديو)

الأحد، 19 يونيو 2022 01:34 م

مدارس المنوفية تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

الأحد، 19 يونيو 2022 01:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة