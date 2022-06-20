اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 06:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استقبال تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات..التفاصيل

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:00 ص
استقبال تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات..التفاصيل بطاقات التموين ــ صورة ارشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر مكاتب التموين بالمحافظات، تظلمات أصحاب البطاقات المتوقفة عن صرف السلع التموينية بسبب مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر، "الذين لم يتمكنوا في تقديم المستندات المطلوبة على أن ترسل طلبات التظلمات أسبوعيا من قبل مدير مديرية التموين لديوان عام الوزارة إلى مستشار وزير التموين لنظم المعلومات".

كان الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية، أصدر قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر" بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعياً.

جدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، لافتا إلى أن ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية، خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.

 

 


التموين

بطاقات التموين

تظلمات وقف بطاقات التموين

وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات



الموضوعات المتعلقة

مكاتب التموين تستقبل تظلمات وقف البطاقات للمرتبات العالية وأصحاب السيارات

الأحد، 19 يونيو 2022 12:00 ص

التموين: استمرار إنتاج السكر من البنجر والمخزون الاستراتيجى يتجاوز 6 أشهر

السبت، 18 يونيو 2022 11:49 ص

إرسال طلبات تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات للوزارة

الخميس، 16 يونيو 2022 06:52 م

مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية يوليو.. فيديو

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:00 ص

حصاد الوزارات.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

الخميس، 09 يونيو 2022 05:00 م

بطاقات التموين.. "دعم مصر" يتلقى طلبات تسجيل المحمول حتى نهاية يونيو

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة