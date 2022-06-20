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اتحاد المقاولين: ملتقى "بناة مصر" يهدف لاستكشاف فرص الاستثمار عربيا وأفريقيا

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:56 م
اتحاد المقاولين: ملتقى "بناة مصر" يهدف لاستكشاف فرص الاستثمار عربيا وأفريقيا هشام يسرى الأمين العام لاتحاد مقاولى التشييد والبناء
كتب محمود رضا الزاملى

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قال هشام يسرى، الأمين العام لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن ملتقى "بناة مصر" الهدف من استكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع الدول الأفريقية والعربية، مضيفا لدينا خبرات كبير فى الطرق والإسكان وهذا ساعدنا فى تصدير قطاع مقاولى التشييد والبناء إلى الدول العربية والأفريقية.

 

وأضاف الأمين العام لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، أن الثقة تولدت مع بعض البنوك العربية والأفريقية لتوفير الدعم المادى، وبالفعل مصر بدأت تصدر شركات التشييد والبناء والتواجد فى العمق الأفريقى وحاليا نعمل على أكثر من محور فى الدول العربية. 

 

ويسعى ملتقى "بُناة مصر" للتوسع فى تناول المجالات التى تتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة السابعة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية فى العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة من نوعها أمام الشركات المصرية، ويعزز من تنفيذ خططها التوسعية فى هذه الأسواق.

 


اخبار مصر

التشييد والبناء

افريقيا

الدول العربية



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