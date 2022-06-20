اليوم السابع
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اتحاد العمال يبدأ تلقى أوراق التشكيلات النقابية الجديدة بعد الانتخابات

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:56 م
اتحاد العمال يبدأ تلقى أوراق التشكيلات النقابية الجديدة بعد الانتخابات وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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بدأت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تلقى أوراق التشكيلات النقابية على مستوى النقابات العامة فى ضوء نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، والتى تم إجرائها خلال الأسبوع الماضى.
 
قال حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد العمال، سكرتير االعضوية والتنظيم بأن غرفة العمليات المركزية مستمرة فى قبول وإيداع أوراق التشكيلات النقابية على مستوى 27 نقابة عامة، بحيث يضم المجلس الواحد منها "الرئيس، و20 عضوا" لمدة 4 سنوات قادمة.
 
كانت قد بدأت منذ أمس النقابات العامة العمالية، في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، بعد أن تم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من أمس الأحد، لتبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 المرحلة  الثالثة والاخيرة من الانتخابات، حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية، وإعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.
 
 
 
 
 
 

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النقابات العمالية

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