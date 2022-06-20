إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب ومستشفي قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى العمل علي إعادة فتح الحركة المرورية علي الطريق أمام المسافرين علي الطريق لمنع تأخر مصالحهم.



تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه القاهرة.



علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي ومستشفي قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

