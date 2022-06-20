إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 12 شخصًا من عمال اليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو حماد العاشر أمام الصوب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بطريق أبو حماد العاشر أمام الصوب.

أسفر الحادث عن إصابة 12 منهم، تم نقل7 إلى مستشفى أبو حماد المركزى و5 إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.