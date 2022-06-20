إزالة 8 حالات تعد بإجمالى مساحة 526 مترا بمحافظة البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 3 مراكز عن إزالة 8 حالات تعدى بإجمالى مساحة بلغت 526 م2 عبارة عن إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 231 م2 بكفر الدوار و3 حالات تعدى بمساحة 145 م2 بوادى النطرون وحالة تعدى بمساحة 150 م2 بالدلنجات.



حملات الإزالة بالبحيرة (1)



حملات الإزالة بالبحيرة (2)



حملات الإزالة بالبحيرة (3)



حملات الإزالة بالبحيرة (4)



حملات الإزالة بالبحيرة (5)