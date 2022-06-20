أوروبا تشتعل بين موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

تستمر موجة الحر الشديدة فى ضرب أوروبا مما أدى إلى اشتعال الحرائق فى بعض الدول فى مقدمتها إسبانيا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية، وفقا لفناة "تيلى موندو" الإسبانية.

وتم إخلاء ما لا يقل عن 8 مدن، لكن الرياح القوية، التي وصلت سرعتها إلى 100 كم / ساعة في بعض الأماكن، جعلت من الصعب على رجال الإطفاء العمل.



الحر فى اوروبا

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن الحريق الأخطر فى إسبانيا هو حريق سيرا دى كولييرا، فى مقاطعة زامورا، وهو حريق التهم 20 هكتار أى 49421.076 فدان، مما أجبر مئات الأشخاص على الإجلاء من منازلهم، وبدأ الحريق الذى لا يزال خارج السيطرة بسبب البرق والعواصف الرعدية مستمرا.

وتواجه كتالونيا أيضا عدة حرائق متزامنة، وعلقت الحكومة الكنالونية قائلة إن "هذه الحالة بالغة الخطورة مع توقعات صيفا صعبا هذا العام".



الحرائق فى اوروبا

مثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تعرضت سويسرا لأول موجة حر شديدة هذا العام، كما تجاوزت درجات الحرارة في ألمانيا 35 درجة، وتم إجلاء ما لا يقل عن 700 شخص من عدة بلدات في جنوب غرب برلين، العاصمة الألمانية، وفى فرنسا تم رفع حالة التأهب الأحمر، لكن 50 مقاطعة فرنسية لا تزال في حالة تأهب برتقالية.

وفي زامورا، شمال غرب إسبانيا، تم السيطرة على حريق فى 25000 هكتار في محمية سييرا دي لا كوليبرا، حيث تمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم.