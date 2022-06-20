أنشطة برنامج الغذاء العالمى بمصر.. محاضرة بدورة تدريب الأفارقة بالتنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

اختتمت فعاليات اليوم التاسع من دورة تدريب الكوادر الأفريقية بمحاضرة تعريفية لأنشطة برنامج الغذاء العالمىWFP فى مصر، ألقتها الدكتورة دعاء عرفة، مسئول برنامج الحماية المجتمعية، حيث يهدف برنامج الغذاء العالمى إلى استدامة الوحدات المحلية فى قرى حياة كريمة.

ونوهت إلى أنه من أهم وأقدم الأنشطة التى يؤمن بها البرنامج هى التغذية المدرسية ، لان التغذية السليمه للأطفال تساعد على نجاح عملية التعليم كأحد أهم برامج شبكات الامان الاجتماعى ، ويستهدف البرنامج مدارس قرى حياة كريمة حيث يتم تقديم وجبة يومية للأطفال مدعمة بالحديد والفيتامينات حيث تحتوى على 16 عنصر غذائى مختلف ، كما يشمل البرنامج تقديم دعم فنى سواء على سلاسل الامدادات والتقييم والمتابعة وإعداد الإستراتيجيات ، وعلى تدريب الكوادر التى تعمل فى مجال التغذية المدرسية ، كما يقدم البرنامج دعم نقدى شهرى لأسر الاطفال فى المدارس مرتبط بالحضور المنتظم مما يشجع على الحضور ويساهم فى رفع الأمن الغذائى للأسرة و يقلل فى نفس الوقت من التسرب من التعليم.

كما يساهم البرنامج فى تحسين جودة التعليم فى قرى حياة كريمة عن طريق توفير وسائل تعليمية تكنولوجية وتوفير شبكات الانترنت التى تمكنهم من الدخول على منصات وزارة التربية والتعليم تبعا لرؤية الدولة فى تطوير التعليم .

وتناولت أيضا مشاركات البرنامج فى التمكين الاقتصادى للمرأة مما يساعد فى زيادة التنمية الاقتصادية عن طريق عمل ورش تدريبية للمرأة فى كيفية بدء مشروعات صغيرة وكيفية التسويق وعمل دراسة جدوى ليتم منحهم قروض متناهية الصغر تعرف باسم القروض الدوارة تقدم من خلال الجمعيات الاهلية للوصول لاكبر عدد من السيدات .

وهناك نشاطات أخرى للبرنامج مثل بناء قدرات الشباب العملية والحياتية ، والاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال برنامج "الالف يوم " وبرنامج تكافل ، كما يساهم البرنامج فى دعم قدرات صغار المزارعين ودعم انتاجيات الاراضى الخاصة بهم وخلق افكار جديدة للمشروعات تساعد على تنوع دخل الاسرة بجانب الزراعة .

ومؤخرا وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم إطلاق مبادرة "أيادي مصر" التي تهدف الى التسويق لصغار المنتجين عن طريق التسويق الإلكتروني حيث تحتوي المنصة على حوالي 1000 منتج لـ 108 بائعين وتقديم خدمه التوصيل مع شركات متخصصه في ذلك.