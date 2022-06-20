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أكرم القصاص يستقبل عددا من رؤساء الصحف السعودية داخل صالة تحرير اليوم السابع

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:11 م
أكرم القصاص يستقبل عددا من رؤساء الصحف السعودية داخل صالة تحرير اليوم السابع أكرم القصاص ورؤساء تحرير الصحف السعودية
كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير سامي وهيب

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استقبل الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، وفدا من رؤساء تحرير الصحف السعودية المرافقين لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للقاهرة.

وضم الوفد السعودى عبدالرحمن المنصور رئيس تحرير جريدة الاقتصادية، على الحازمى رئيس تحرير موقع سبق، سلطان المالكى رئيس تحرير عاجل.

وقام رؤساء تحرير الصحف السعودية بجولة فى صالة تحرير اليوم السابع حيث اطلعوا على آلية سير العمل.

وأكد أكرم القصاص ورؤساء تحرير الصحف السعودية على عمق العلاقات المصرية السعودية فى مختلف المجالات فى ظل الاهتمام الوثيق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المستمر الإعلامى بين البلدين خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن.

من جانبه وضح أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة التى تأتى فى وقت شديد الأهمية فى الوقت الراهن، فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا، مشددا على أن التنسيق المصرى السعودى يصل فى صالح الأمن القومى العربى، لافتا إلى أن الاعلام المصرى مساند قوى لتوجهات قادة البلدين.

وأشاد رؤساء تحرير الصحف السعودية بالتطوير والتنمية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أن العلاقة بين مصر والسعودية مثال يحتذى فى العمل العربى المشترك.

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