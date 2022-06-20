اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1006جنيهات

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:39 ص
أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1006جنيهات ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بمستهل تعاملات اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرار عند مستويات 1006 جنيها للجرام، ويتجه السعر العالمي للمعدن الأصفر خلال الساعات القادمة إلي ارتفاع ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 863 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 1006 جنيهات.
 
عيار 24 يسجل 1149 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8046 جنيها.
 
أونصة الذهب 1842 دولار.
 
وقد تشهد أسعار الذهب تحرك نحو الصعود أو الهبوط بالرغم من وذلك بفعل عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك العامل الأهم وهو سعر الدولار إضافة إلي سعر اونصة الذهب عالمياً.
 
واستهل سعر الذهب عالمياً مستهل تداولات الأسبوع على استقرار قرب نفس مستوي الإغلاق يوم الجمعة 17 يونيو 2022، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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