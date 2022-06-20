نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

رئيس الوزراء: مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخها "حياة كريمة"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعجزة التي تحدث عنها العالم فهى ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح نموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تحقق فائض يؤهلها لتصديره للدول الجوار.

رئيس الوزراء: مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر لديها الكثير من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة التي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الافريقية والعربية يأتي من بينها مشروع سيد الرئيس جوليوس نيريرى في تنزانيا، وهو المشروع الذى يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم الأشقاء في تنزانيا في التنمية .

سامح شكرى يبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبى تعزيز الاستثمارات بمصر

بحث وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ اليوم الاثنين، مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير فى لوكسمبورج تعزيز استثمارات البنك في مصر في العديد من المجالات وخاصة التحول الأخضر. صحف الأردن تبرز القمة المصرية الأردنية البحرينية فى شرم الشيخ أبرزت الصحف الأردنية، الصادرة اليوم الإثنين، القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة (شرم الشيخ) أمس. رئيس الوزراء: مصر نفذت 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتُخطط لمثلها قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلف فرص للاستثمار العقارى والتنموى .

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو مدبولى: مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للأرواح منذ سنوات قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مصر ساندت أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف اليوم بجانبهم يدا بيد في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا بقطاع التحول الرقمى.

التعليم: طلاب بلجان امتحانات بالشرقية والغربية وراء تصوير أسئلة مادة الدين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية، من محافظتى الغربية والشرقية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أنه تم عدة وقائع غش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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