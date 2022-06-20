أخبار مصر.. الحكومة: وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على أراض زراعية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

الرئيس السيسي يؤكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون الأمريكية فى مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصةً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. الحكومة: وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. مصر تُرحب بمخرجات الجولة الـ3 لأعمال المسار الدستورى الليبى باجتماعات القاهرة صرَح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022. الحكومة: لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بالتطوير العقارى قبل الحصول على مخطط عام أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. غدا بداية الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما و17 ساعة ساعات معدودة تفصلنا على موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، حيث نكون على موعد غدا الثلاثاء 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف . مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ44 للجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقى ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، الوفد المصرى المشارك فى أعمال الدورة الـ44 للجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأفريقى، والتى استهلت أعمالها اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا. وزير المالية: تم تحويل 700 مليار جنيه لصناديق المعاشات لأول مرة فى تاريخ مصر استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهود التي بذلتها الحكومة لتسديد الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، مضيفا :" كانت هناك ديون لصناديق المعاشات تزيد عن 800 مليار جنيه، وحتى الآن تم تحويل 510 مليارات فى 3 سنوات، والتحويلات الجديدة ستكون وصلت لـ 700 مليار، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر". النواب يوافق على التقرير العام لموازنة 22/23 ويحيله للحكومة.. وجبالى: الجميع يعمل لصالح الوطن وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023. مدبولى: توجيه رئاسى بحصر الأراضى غير المستغلة لإقامة أسواق ومنافذ لبيع السلع ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

رئيس الوزراء: مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخها "حياة كريمة"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعجزة التي تحدث عنها العالم فهى ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح نموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تحقق فائض يؤهلها لتصديره للدول الجوار.

وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يحدث أى تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية. الصحة: لا توجد إصابات بجدرى القرود بمصر حتى الآن أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر بكافة أجهزتها الوقائية تتابع الوضع الوبائى العالمى بشأن إصابات جدرى القرود. صحف الأردن تبرز القمة المصرية الأردنية البحرينية فى شرم الشيخ أبرزت الصحف الأردنية، الصادرة اليوم الإثنين، القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة (شرم الشيخ) أمس. رئيس الوزراء: مصر نفذت 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتُخطط لمثلها قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلف فرص للاستثمار العقارى والتنموى .

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو مدبولى: مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للأرواح منذ سنوات قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مصر ساندت أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف اليوم بجانبهم يدا بيد في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا بقطاع التحول الرقمى.

التعليم: طلاب بلجان امتحانات بالشرقية والغربية وراء تصوير أسئلة مادة الدين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية، من محافظتى الغربية والشرقية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أنه تم عدة وقائع غش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 1006جنيهات

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بمستهل تعاملات اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرار عند مستويات 1006 جنيها للجرام، ويتجه السعر العالمي للمعدن الأصفر خلال الساعات القادمة إلي ارتفاع ملحوظ. صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع البحرين والأردن أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأردنية البحرينية بشرم الشيخ وتأكيده خلالها تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن؛ بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم. التربيع الأخير يقترن بالمشترى فجر غد فى مشهد بديع بسماء مصر سيشرق قمر التربيع الأخير ل شهر ذو القعدة بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، ويزين السماء باقى الليل. "الصحة" تطلق 50 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 أيام أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 20 إلى 30 يونيو، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة». الزمالك يحيل محمد أبو جبل للتحقيق لرفضه الجلوس احتياطيا فى مباراة القمة

قرر مجلس إدارة الزمالك إحالة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للتحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطياً فى لقاء القمة الذى أقيم بالأمس وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.