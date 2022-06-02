قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 70 شهيدًا، بعد ارتقاء الفتى عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله، ويشمل ذلك عدد الشهدء في القدس والضفة وغزة وأراضي الـ48.
وأشار محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع - في بيان صادر عنه - إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء، 13 طفلا (أقل من 18 عامًا)، و5 نساء.
وأوضح أن مُحافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء المحافظة 21 شهيدا، آخرهم الشهيد بلال عوض كبها، الذي ارتقى الليلة الماضية خلال اقتحام جنود الاحتلال لبلدة يعبد.
70 شهيدًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري غالبيتهم من "جنين"الخميس، 02 يونيو 2022 10:40 م
الأراضى الفلسطينية
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قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 70 شهيدًا، بعد ارتقاء الفتى عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله، ويشمل ذلك عدد الشهدء في القدس والضفة وغزة وأراضي الـ48.
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