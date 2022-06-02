46 مسجدا بالأقصر تقدم البرنامج الصيفى "حق الطفل".. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث تم الإعلان عن انضمام عدد 46 مسجدا للبرنامج الصيفي للأطفال "حق الطفل"، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.



وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، تقرر انضمام 46 مسجدا للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وهى كالتالى: (أرمنت الرحمن العمارنة محمد محمود مصطفي أحمد - أرمنت العتيق محمود خليل صادق - أرمنت التيسير محمود عبد الحكيم فاضل - الطود نجع الوحدة محمود النجار أحمد علي - الطود العتيق الطراخين عبدالرحمن عبد الرازق أبو الوفا - الطود البر والتقوى علاء عربي حسنين محمد - الطود محمد عبدالهادي محمود عبد الحميد حامد عبدالله - الطود الشقيرات آدم حسن محمد علي - حاجر كومير أبو بكر الصديق بكر إبراهيم محمود - أصفون العتيق محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - أصفون أبو شحات محمود حسني عبد النبي بكري - القرنة العلم والإيمان حسان حسين أحمد محمد - القرنة النور أحمد محمود محمد عوض).



وتشمل مساجد البرنامج الصيفي للأطفال أيضاً ما يلي: (القرنة آل البيت النوبي على أحمد - القرنة آل البيت إبراهيم نور محمد إبراهيم - القرنة فاطمة الزهراء عمر على سيد علي - بندر الأقصر الشيخ مبارك أحمد شرقاوي حساني - إسنا الرحمن الحسن احمد محمد رمضان - إسنا الإمام علي الدير محمود علي أحمد إبراهيم - إسنا العتيق حسن منصور محمد أحمد - الزينية الحسن علي صديق أمير عمر - الزينية أبو طربوش زكريا سهري عبد العزيز يوسف - البياضية الحاج جابر أحمد أمين أحمد محمد - البياضية جبال النور محمود بغدادي أحمد حسين - البياضية الدح حسين عبدالرزاق عبدالباسط).



وأعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة كبرى تحت عنوان: (الأداء الفائق)، بحيث تكون هناك جوائز شهرية وجوائز كبرى نهاية الفصل الصيفي للمحفظين والمقرئين والمفتين وأئمة المساجد والواعظات، على أن يقدم المتسابق ملفًا إلكترونيًا موثقًا بالفيديو أو الصور والأرقام عن أهم ما قام به، سواء من حيث عدد المشاركين ومدى تميزهم، ومقدار ما كانوا يحفظونه قبل الالتحاق وما حفظوه أو راجعوه أثناء الالتحاق بالحلقات، أو تصوير متميز لحلقات التحفيظ ومدى انتظامها وانضباطها، أو تسجيل فيديو للمقارئ وجديتها وانضباطها والأصوات الندية بها، أو تسجيل مكتوب لعدد الأسئلة التي وردت إلى لجنة الفتوى بالمسجد والإجابات النموذجية عليها، أو أعداد وأسماء وصفات المنتظمين في المقارئ القرآنية للجمهور من الرجال أو السيدات من خلال سجل موثق لذلك، ومقترحاته للتطوير.



وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتى بناء على ما لمسناه من أداء شديد التميز، وإقبال غير مسبوق على أنشطة الوزارة الصيفية من دروس دينية ومقارئ ومجالس إفتاء وحلقات تحفيظ للأطفال والبرنامج الصيفي للطفل، وتشجيعًا للقائمين على العمل.