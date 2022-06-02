3 أسباب تجعل اليوسفى أفضل غذاء لبشرة صحية ولامعة

كتبت فاطمة خليل

اليوسفى من الفواكه الغنية بالعناصر المغذية، وهو مفيد للغاية للبشرة، كمكون مثالى فى الحفاظ على نضارة بشرتك وشبابها، وهو غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ويحتوى على 85% من محتواه على الماء، وفى هذا التقرير نتعرف على الأسباب التى تجعل اليوسفى أفضل غذاء لبشرة نضرة ولامعة، بحسب موقع "Health".

مع وجود الكثير من فيتامين سى ومستويات معتدلة من فيتامين أ، يعتبر اليوسفى حزمة معدنية صحية غنية بالألياف والكربوهيدرات والبروتينات.

اليوسفى وقشره غنى بالفيتامينات والمغذيات الدقيقة الأخرى أيضًا.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على محاربة الجذور الحرة وبالتالي الحفاظ على الشيخوخة المبكرة.

من المعروف أن فيتامين سي يوفر توهجًا فوريًا للبشرة ويساعد على تقليل البقع الداكنة.

3 أسباب تجعل اليوسفى أفضل غذاء لبشرة لامعة ونضرة



اليوسفى غنى بحمض الستريك

اليوسفي غني بحمض الستريك ويساعد في الحد من حب الشباب على الجلد، له خصائص تقشير، ما يساعد على إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد وتنشيط البشرة بالرطوبة والنضارة هذا يجعلها مكونًا صالحًا للأكل بجودة تفتيح البشرة الباهتة ويساعد على إزالة لون البشرة غير المتكافئ.

غنى بفيتامين سي

يجب عليك الإكثار من اليوسفي للحصول على بشرة متوهجة فى كثير من الأحيان، وهو مصدر كبير لفيتامين سي ، الذي تم ربطه بالحصول على بشرة صحية جيدة.

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو المسئول عن مظهر البشرة الشاب.

تساعد ثمار الحمضيات أيضًا على منع وإصلاح تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، أنها تساعد على استعادة مرونة الجلد بشكل طبيعي مع الاستهلاك المنتظم، يصبح الجلد مشدودًا ويقل التجاعيد.

غنى بالبوتاسيوم

البوتاسيوم يساعد في تسريع عملية تجديد الخلايا، وبالتالي تعزيز النمو السريع للبشرة، ويعقب التقشير تجديد الخلايا بطريقة سريعة للغاية يساعد البشرة على أن تبدو شابة.