ما لا تعرفه عن فوائد تناول اليوسفى.. تقليل الإصابة بالسرطان الأبرز

فاطمة ياسر

اليوسفي يعد من الفواكه الشتوية ذات المذاق الخاص، وله العديد من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، فهو من الفواكه الغنية بفيتامين سي، والألياف، والبروتين، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، والكالسيوم والحديد، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة خلال فصل الشتاء.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed"، سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم الذي يتناول فاكهة اليوسفي، ومنها:

-يساعد في التخلص من الوزن الزائد:



اليوسفي من الفواكه المهمة للجسم، والذي يساهم بشكل ملحوظ في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويرجع احتوائه علي الألياف لشعورك لفترة طويلة بالشبع، كما أنه يساعد في حرق الدهون المتراكمة بالجسم.

-يقلل فرص الإصابة بالسرطان:



يرجع احتواء اليوسفي علي مضادات الأكسدة لتقليل فرص الإصابة بالسرطان، وتجنب تنشيط خلاياه.

-يحافظ علي صحة القلب:



أثبتت الدراسات أن تناول اليوسفي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، فيرجع احتوائه علي العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب في حمايته.

-الحفاظ علي صحة البشرة:



يرجع احتوائه علي نسبة عالية من الماء، وفيتامين سي، إلي الحفاظ علي صحة البشرة، وجعلها تظهر مظهر أصغر من سنها، فهي تعمل علي تجديد خلايا البشرة، والحصول عليها نضرة.

-تقليل الإصابة بالإمساك:



احتوائه علي الألياف يرجعه مهم لصحة الأمعاء، فهو يساعد علي تنظيم حركتها وتقليل فرص الإصابة بمشاكل بها.