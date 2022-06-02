⁦معهد إعداد القادة يشترك فى ملتقى الهناجر الثقافى الشهرى

⁦ كتب محمد صبحى

شارك معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، في ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، والذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حيث أقيم بعنوان “الشباب ومسيرة التقدم“، والذي عقد بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، حيث أدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير و مؤسس الملتقى.

ومن جانبه نوه الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الحيوي والتنويري الذي يقوم به المعهد كإحدى القوى الناعمة المؤثرة فى المجتمع ولشباب الجامعات، ويسعى إلى محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر من خلال تنوير وتبصير شباب الجامعات والمعاهد المصرية بالمعلومات الصحيحة من مصادرها من كبار المفكرين ورجال الدين، موضحا دور المعهد فى إعداد شباب الجمهورية الجديدة، من خلال الخطة الاستراتيجية للمعهد.

وأكد مدير معهد إعداد القادة على أهمية هذه اللقاءات للشباب حيث أنهم أمل المستقبل ويلعب الشباب دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المُجتمعات وبنائها، فالشباب ركائز أي أمة، وأساس التطور فيها، لذا يجب تنمية الوعى الوطنى لديهم ودعمهم وصقل شخصياتهم.

وأشاد بالجهد المتميز للدكتورة ناهد عبد الحميد، كما أثنى على الدور الرائد الذي يقوم به ملتقى الهناجر في إثراء الحياة الثقافية والمجتمعية.

وجدير بالذكر أن الملتقى استضاف الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب، اللواء هشام الهناوي الخبير الاستراتيجي وأمين عام أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون، الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ومستشار نائب رئيس جامعة عين شمس، كما تضمنت فعاليات الملتقى فقرة فنية قدمتها فرقة "فنون" بقيادة الفنان محمد سامي.