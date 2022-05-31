معهد إعداد القادة: نستهدف تدريب 6000 طالب سنويا بمختلف برامج المعهد

كتب محمد صبحى

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام مصطفي الشريف والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، عن حصاد أنشطة المعهد من شهر يناير الى شهر مايو الجارى 2022 والتى أقيمت حول نشر الوعي للطلاب وكذلك نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، بالإضافة الى الفعاليات المختلفة التي قدمها المعهد.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير المعهد، فى بيان الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم البرامج التدريبية للكوادر البشرية وإعداد شباب قادرين على تحمل المسئولية وبناء شخصية الشاب الجامعي والعمل على تنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين، حيث تساهم تلك المحاضرات وورش العمل فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة، وصقل خبراتهم بقضايا الوطن لتعزيز قيم المواطنة من خلال مشاركة الطلاب الفعالة ، ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أنه من المستهدف تدريب مايقرب من 6000 طالب سنويا، بمختلف البرامج التى يقدمها معهد إعداد القادة، وخلال تلك البرامج التدريبية يتم تعريف الطلاب بقيمة ومعنى الجمهورية الجديدة.

وتنوعت الأنشطة والفعاليات بمعهد إعداد القادة حيث تم عقد البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة حلوان وتضمن البرنامج العديد من المحاضرات حاضر فيها كبار رجال الفكر من أساتذة الجامعات والمفكرين والعلماء والمتخصصون، وكذلك نظم المعهد برنامج تدريبي ل مديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية وجاء ذلك استكمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتضمن العديد من الندوات والمحاضرات عن الحوكمة ومكافحة الفساد، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري، بالإضافة إلي محاضرة عن جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، إلى جانب محاضرة عن سياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالى.

كما نظم المعهد مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة أسوان وجاء ذلك تأكيدا على دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وعمل معرض فني للحرف الشعبية، وأيضا تم تنظيم فوج الفتاة الجامعية بالتعاون مع جامعة الأقصر حيث تضمنت فعاليات الفوج محاضرات ولقاءات عن القيادة النسائية، بالإضافة إلى محاضرة الأمن القومي المصري ومواجهة الافكار المغلوطة، وكذلك تم عقد لقاء مفتوح تحت شعار قضايا الفتاة الجامعية، مع زيارة تاريخ مصر القديم من معابد ومتاحف بالمدينة.

وأيضا تم تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة والذي ضم طلاب جامعات شمال ووسط الصعيد من جامعات( بني سويف –المنيا –أسيوط –الفيوم –الوادي الجديد) وتم عقد العديد من الندوات حول الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، والتسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات، والقيادة الإبداعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وحماية المبدعين والمبتكرين في ظل الجمهورية الجديدة.

وفى ذات السياق استضاف المعهد على مدار يومين طلاب مدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر حيث عُقدت ندوات حول محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وقيم التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، كما وقع المعهد بروتوكول تعاون مع أكاديمية الشروق وتفعيلا للبروتوكول عقد ندوة بمقر الاكاديمية عن تصحيح الأفكار المغلوطة وترسيخ الأخلاق الحميدة، بجانب عقد العديد من الندوات بجامعة الفيوم حول دور معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة.

بالإضافة إلي أنه تم عقد أمسية ثقافية اجتماعية وترفيهية لطلاب جامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك بمقر المعهد وتضمنت محاضرة عن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتسامح ونبذ العنف، بالإضافة الي الأنشطة الاخرى المتنوعة.

وأيضا تم تنظيم فوج " البطولة .. أنت الاقوى " بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتضمن الفوج العديد من المحاضرات والندوات التي تسهم فى رفع الوعي بقضايا المجتمع والتصدي للسلوكيات السلبية وتمثلت فى ندوة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وايضا اخرى عن تحديات الأمن القومي المصري، وكذلك ندوة المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وعلى صعيد آخر شارك معهد إعداد القادة فى فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي نظمه مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، والذي يقع تحت مظلة المعهد، كما شارك المعهد فى اللقاء الذي نظمه الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي عقد بعنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى رفع الوعي وتعميق الانتماء .

وأيضا شارك المعهد مع الطلاب الوافدين فى الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال جمهورية بنجلاديش الشعبية بدعوة كريمة من الطلاب الوافدين، وأيضا مشاركة قيادات المعهد فى ملتقى الهناجر الثقافي.