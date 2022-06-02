وفاة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث فى اتحاد الصناعات

كتب إسلام سعيد

توفى المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ونعى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفاة المهندس أحمد حلمى عبر صفحاتهم بفيسبوك.