اليوم السابع
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وفاة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث فى اتحاد الصناعات

الخميس، 02 يونيو 2022 11:20 ص
وفاة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث فى اتحاد الصناعات المهندس أحمد حلمى
كتب إسلام سعيد

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توفى المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ونعى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفاة المهندس أحمد حلمى عبر صفحاتهم بفيسبوك.

صناعة الأخشاب

وفاة المهندس أحمد حلمي

أحمد حلمي

رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث


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