وصول قوات برتغالية إلى ليتوانيا في مهمة تابعة للناتو

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أعلنت القوات المسلحة الليتوانية اليوم الخميس أن وحدة تابعة للقوات البرتغالية وصلت إلى ليتوانيا اليوم الخميس للمشاركة في المهمة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن بيان صحفي أصدرته القوات إن الوحدة البحرية البرتغالية التي يبلغ قوامها حوالي 150 جنديًا ستتمركز في ساحة تدريب البريجادير جنرال بوفيلاس بليتشافيتسيوس في كايرياي.

وستشارك القوات البرتغالية في تدريبات مشتركة تشمل أيضا وحدات من لواء مشاة شيمايتيجا الليتواني، وقوات العمليات الخاصة ، والبحرية الليتوانية بينما تستمر التدريبات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتم نشر القوات البرتغالية الدورية في ليتوانيا منذ عام 2015 بموجب برنامج تابع لحلف الناتو ، والذي تم تبنيه بعد ضم شبه جزيرة القرم ، والذي يغطي الإجراءات الجوية والبحرية والبرية في دول وسط وشرق أوروبا التابعة للحلف.