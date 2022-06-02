وزيرة الخارجية الألمانية: يجب منح أوكرانيا صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الدول الأوروبية يجب ألا تغلق الباب في وجه أوكرانيا، بل تمنحها صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية : لا يمكننا الآن إغلاق الباب أمام أوكرانيا، ولا يكفي أن نقول أنتم جزء من أوروبا، بل جزء من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: لن تكون هناك عملية انضمام سريعة، ولا يمكن منح أوكرانيا الاستثناءات، موضحة أن هذه العضوية يجب أن تتجنب البيروقراطية، وتمثل لحظة تاريخية.