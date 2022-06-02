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وزيرة الخارجية الألمانية: يجب منح أوكرانيا صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبى

الخميس، 02 يونيو 2022 10:59 م
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب منح أوكرانيا صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبى بيربوك
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الدول الأوروبية يجب ألا تغلق الباب في وجه أوكرانيا، بل تمنحها صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية : لا يمكننا الآن إغلاق الباب أمام أوكرانيا، ولا يكفي أن نقول أنتم جزء من أوروبا، بل جزء من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: لن تكون هناك عملية انضمام سريعة، ولا يمكن منح أوكرانيا الاستثناءات، موضحة أن هذه العضوية يجب أن تتجنب البيروقراطية، وتمثل لحظة تاريخية.

 


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