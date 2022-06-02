"نوعية طنطا" تحتفل بختام الأنشطة الطلابية وعروض مشروعات التخرج

الغربية عادل ضرة

اختتمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم، فاعليات الأنشطة الطلابية وعروض مشروعات التخرج لأقسام الكلية المختلفة، وذلك فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

أقيمت الفاعليات بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور حمدي شعبان عميد الكلية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، بحضور الدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

من جانبه، توجه الدكتور كمال عكاشة، بالشكر للقائمين على الأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج، موجهاً كلمته للطلاب بضرورة مواصلة الدراسات العليا والاستزادة من العلم والتواصل الدائم مع أساتذتهم للاستفادة من خبرتهم في مجال تخصصاتهم العلمية والعملية.

أعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته بالمستوى المتميز للمشروعات المختلفة التي قدمها الطلاب، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية بجانب الحرص على العملية التعليمية، وأشاد بالدعم المستمر للأنشطة الطلابية من جانب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

وجهت الدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الشكر لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود للانشطة الطلابية ورعايته الدائمة لأبنائه الطلاب، كما وجهت الشكر لنواب رئيس الجامعة لحرصهم على مشاركة الطلاب فرحتهم بختام الأنشطة.

أضافت أن النشاط الطلابي بكلية التربية النوعية هذا العام كان متميزاً ومتنوعاً في كافة المجالات بقيادة عميد الكلية الدكتور حمدى شعبان، وأشادت بدور الطلاب على ما قدموه من نماذج مشرفة خلال المشاركة الفعالة بالأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج.

شهدت الفاعليات عرض لمشروع تخرج طلاب التربية الموسيقية بقيادة الدكتور أكرم نمير، تحت إشراف الدكتورة دينا المحلاوي رئيس القسم، وافتتاح المعرض الفنى لطلاب التربية الفنية تحت إشراف الدكتور محمود السيد رئيس القسم، وافتتاح معرض لطلاب الاقتصاد المنزلى، تحت إشراف الدكتورة آية فوزى رئيس القسم، وتفقد مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام التربوى بشعبتيه الصحافة والمسرح تحت إشراف الدكتورة مايسة زيدان رئيس القسم، واختتمت الفاعليات بتقديم حفل موسيقى لطلاب التربية الموسيقية بقيادة هاجر أيمن عيد المدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية.

شارك فى الفاعليات جمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والعاملين.