رئيس جامعة طنطا: تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في بيان له على حرص الجامعة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، موضحاً أن الجامعة لن تتخلى عن الأساتذة المتفرغين في تقديم كافة سبل الرعاية والعلاج وتلبية كافة مطالبهم باعتبارها أولوية قصوى.



وأوضح ، أن المشروع التكافلي للرعاية الصحية بالجامعة مستمر في تقديم خدماته لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمستشفى الطلبة الجامعى، مشيرًا إلى انه تم ابرام التعاقد بين الجامعة وبين صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والذي قام بدوره بالتعاقد مع شركة مصر للتأمين، وذلك للارتقاء بمستوي الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



أشار إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية "العلاج المزمن" لأعضاء هيئة التدريس فوق سن الـ 70 كما هو متبع بالنظام السابق ويتم صرفه من المستشفى التعليمي العالمي لحين صدور تعليمات أخرى من الصندوق، كما تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الجامعة بجلستيه بتاريخ 27/4/2022 ، 31/5/2022 لدراسة حالات "الأورام والأمراض المناعية" التي لم يتم تغطيتها بالتعاقد مع الصندوق وتلبية احتياجاتها من الجامعة وتم تكليف اللجنة بمتابعة مقدم الخدمة وتسهيل كافة الاجراءات.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى التعليمي العالمي بصدد الانتهاء من الاجراءات القانونية للتعاقد مع صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتكون إحدى الجهات التي تقدم الخدمة العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.