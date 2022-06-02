اليوم السابع
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ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها

الخميس، 02 يونيو 2022 04:20 م
ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها محافظ القاهرة خلال اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن تعلن النتيجة على موقع المديرية غدا الجمعة بعد رفعها، وتظهر فى المدارس الأحد القادم.
 
لمعرفة النتيجة اضغط هنا http://eduserv.cairo.gov.eg/
 
كما يمكن الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
 
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653.
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87 % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.
 
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧%.
 

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 


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الشهادة الإعدادية فى القاهرة 2022

اليوم السابع بلس


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