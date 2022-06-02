اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوات للنهوض بمحصولى الأرز والقطن ومتابعة حملة مكافحة القوارض بكفر الشيخ

الخميس، 02 يونيو 2022 12:21 م
ندوات للنهوض بمحصولى الأرز والقطن ومتابعة حملة مكافحة القوارض بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة إرشادية للنهوض بمحصولى الأرز والقطن، ومتابعة أعمال حملة مكافحة القوارض، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبحضور باحثي الأرز، وإشراف الإدارة المركزية للإرشاد وبمتابعة وتنفيذ إرشاد المديرية للنهوض بمحصول الأرز، وباحثي القطن وبمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد.

أوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن القطن المصري لا يزال الأفضل على مستوى العالم، وأهمية هذا المحصول محلياً وعالمياً وتم التخطيط لها لتحقيق المزيد من الإيجابية، وعقدت الندوة الإرشادية الخاصة بالبرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن، وذلك بمركز سيدى سالم ناحية دمرو بحضور باحثى القطن وبمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد وتحت إشراف وتنفيذ إرشاد مديرية الزراعة والإدارة الزراعية بسيدي سالم، وتم المرور علي زراعات القطن والذرة ومتابعة أعمال الجمعيات ومتابعة أعمال حملة القوارض بمركز بيلا بنواحي الترزي و الحوا والبشمة والبنوان.

وأضاف غربية، أن موسم الأرز ينتظره الفلاح من العام للعام نظرا للعائد الاقتصادي الذي يحققه من وراء زراعته، بالإضافة إلى أنه لا استغناء عنه فى كل بيت مصرى خاصة أهل الريف يكاد يكون على المائدة كل يوم، بالإضافة إلى متابعة أعمال حملة القوارض.
 
جانب من الاستعداد لمقاومة الأفات
جانب من الاستعداد لمقاومة الأفات

متابعة الزراعا الشتوية
متابعة الزراعا الشتوية

ندوات إرشادية للنهوض بمحصولى الأرز والقطن
ندوات إرشادية للنهوض بمحصولى الأرز والقطن

ندوات بقرى كفر الشيخ
ندوات بقرى كفر الشيخ

ندوات عن محصولي القمح والارز
ندوات عن محصولي القمح والارز

 


كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ

قطن

ارز

وزارة الري

وزارة الزراعة

محصول قومي

زراعة المصاطب

مكافحة القوارض


الموضوعات المتعلقة

زراعة 20 ألف فدان قطن فى محافظات وجه قبلى وتوقعات بارتفاعها لـ34.5 ألف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:00 ص

زراعة 1000 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات للعام الثالث على التوالى

الأحد، 03 أبريل 2022 07:00 م

حكاية بورصة القطن بالإسكندرية.. أقدم بائع قطن يحكى تاريخ البورصة القديمة

الإثنين، 14 مارس 2022 01:33 م

أقدم بائع قطن في الإسكندرية يحكى تاريخ البورصة القديمة.. فيديو

السبت، 12 مارس 2022 07:43 م

تاجر قطن ورفض العالمية وأنور وجدى نصحه يرقص .. حكايات برنس الشر عادل أدهم

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة