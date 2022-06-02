ندوات للنهوض بمحصولى الأرز والقطن ومتابعة حملة مكافحة القوارض بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة إرشادية للنهوض بمحصولى الأرز والقطن، ومتابعة أعمال حملة مكافحة القوارض، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبحضور باحثي الأرز، وإشراف الإدارة المركزية للإرشاد وبمتابعة وتنفيذ إرشاد المديرية للنهوض بمحصول الأرز، وباحثي القطن وبمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد .



أوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن القطن المصري لا يزال الأفضل على مستوى العالم، وأهمية هذا المحصول محلياً وعالمياً وتم التخطيط لها لتحقيق المزيد من الإيجابية، وعقدت الندوة الإرشادية الخاصة بالبرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن، وذلك بمركز سيدى سالم ناحية دمرو بحضور باحثى القطن وبمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد وتحت إشراف وتنفيذ إرشاد مديرية الزراعة والإدارة الزراعية بسيدي سالم، وتم المرور علي زراعات القطن والذرة ومتابعة أعمال الجمعيات ومتابعة أعمال حملة القوارض بمركز بيلا بنواحي الترزي و الحوا والبشمة والبنوان .



وأضاف غربية، أن موسم الأرز ينتظره الفلاح من العام للعام نظرا للعائد الاقتصادي الذي يحققه من وراء زراعته، بالإضافة إلى أنه لا استغناء عنه فى كل بيت مصرى خاصة أهل الريف يكاد يكون على المائدة كل يوم، بالإضافة إلى متابعة أعمال حملة القوارض.