مياه المنوفية: تطهير خطوط ومطابق الصرف الصحى خلال الصيف

المنوفية - محمد فتحى

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملة تطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي، وذلك تنفيذا لخطتها الدورية والخطة الاستثنائية والتي تضعها خلال ك فصل الصيف، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف والحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة العمر الافتراضي طبقا للحاجة إليها.



وأكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الهدف من خطة التطهير والتعقيم الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا لسوء استخدام بعض المواطنين.



وتناشد الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي الي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات .



وأوضح أن الشركة تفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين من بينها الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول ومن خلال تطبيق الموبايل 125.





