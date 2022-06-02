موجز اقتصاد اليوم الخميس 2-6-2022.. 3.8 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 2-6-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته هالة السعيد وزيرة التخطيط بأن برنامج تكافل وكرامة يشمل 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

وزيرة التخطيط: 3.8مليون أسرة فى برنامج التكافل وكرامة بتكلفة 19مليار جنيه

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك في دورته لهذا العام، بجلسة "الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل" بحضور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سوهارسو مونوارفا.

رئيس البنك الاسلامى للتنمية: قطاع الطاقة استحوذ على 60% من حجم التمويلات بمصر

قال محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن حجم محفظة التعاون بين البنك ومصر بلغت 17.8 مليار دولار، موضحا أن قطاع الطاقة استحوذ على 60% من حجم التمويلات واستحوذ قطاع الزراعة على 18% والقطاع العقاري 11% والصناعة على 9%.

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "أموك" و"CIB" و"المصرية للاتصالات"

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع إلى الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 379.130 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 216.139 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.703 مليون شهادة.

البنك الإسلامى: الأزمة الاقتصادية زادت من معدلات الفقر وعدم تكافؤ الفرص فى العالم

نظم معهد البنك الإسلامي للتنمية المنتدى العالمي الـ 16 للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي تحت شعار "الحد من الفقر من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية" وذلك على هامش الاجتماعات ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

المؤشر الرئيسى للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 0.76%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1015 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب قبل قليل 5 جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1015 جنيها للجرام، وذلك بعد هبوط الأسعار في بعض جلسات التداول إلي ما دون ألف جنيها للجرام بتعاملات أمس الأربعاء، لكن السعر ارتد صعوداً مرة أخرى.

مدينة الجلود بالروبيكي تستقبل وفداً رفيع المستوى من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية

استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفداً رفيع المستوي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بهدف دعم وتسريع العمل من أجل الاستدامة وتطوير صناعة الملابس والجلود وتسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي وذلك في إطار الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.