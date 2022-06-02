مقتل 3 سوريين وإصابة 21 في هجوم إرهابي على حافلة جنوب دير الزور

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لقي 3 سوريين مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم مجموعة إرهابية على حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور شرق سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن حافلة تقل مدنيين قادمين من مدينة حلب إلى دير الزور تعرضت لهجوم إرهابي عند مفرق البشري بمنطقة الشولا أدى لمقتل 3 منهم وإصابة 21 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وتم نقل الجرحى وجثامين القتلى إلى مستشفى الأسد بمدينة دير الزور، وفقًا لمدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي.

من جانبه، أوضح مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة وسببها تعرضهم لشظايا انفجار قذائف وطلقات نارية من بنادق آلية، لافتًا إلى أن كوادر المستشفى في حالة استنفار تام وتقوم بالمداخلات الطبية والجراحية والإسعافية اللازمة للجرحى.